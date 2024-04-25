Her satırı dehşet verici: 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:54

Güncelleme: 25.04.2024 - 10:54

Orçun Kalafat (45) ile Ayşegül Uğur (34) 2010 yılında evlendi. Çiftin, bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. 2018 yılına gelindiğinde ise çift ayrıldı. Çocuklar da annede kaldı. Baba Kalafat geçen yıl nisan ayında, kızı S. T. K.’ye ulaşamayınca polise başvurdu. Yürütülen soruşturma sonrası, İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan çocuğun izine Ankara’da ulaşıldı.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan küçük çocuğun anlatımları ise yaşadığı dehşeti ortaya koydu.

“Annem-babam ayrı yaşıyor. Ben annemle kalıyorum” diyen çocuk 4 Mayıs 2023 tarihli ifadesinin devamında “Annemin imam nikâhlı eşi Murat Kol (47) da bizimle yaşıyor” dedi.

Çocuk yaşadığı olayları ise şöyle anlattı:

“2021 Mayıs ve Haziran aylarında annemde kalmaya gittim. Murat Kol ile annem bana alkollü içecek verdi. Bunu içtikten sonra halsizleştim. Bu sırada annem, üzerimde bulunan kıyafetleri çıkardı. Murat Kol da üzerinde bulunan kıyafetleri çıkardı.”

S. T. K. ifadesinin devamında, Kol’un kendisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu annesinin ise, kendisine uyuşturucu madde verdiğini anlattı.

ANKARA’DAKİ EVİNE GÖTÜRDÜ

Çocuğun, hakkında ifade verdiği bir diğer isim ise anne Uğur’un arkadaşı Fatih Mehmet Dinç (43) oldu. Ankara’da yaşayan Dinç’in evine ilk olarak Şubat 2023’te gittiğini ifade eden çocuk bu kişinin nitelikli cinsel istismarına maruz kaldığını kaydetti.

Çocuk ifadesinin devamında “22 Nisan 2023’te, annemin de bilgisi dahilinde Fatih Mehmet Dinç'in evine gittik. Dört gün önce de Fatih Mehmet Dinç ile birlikte Ankara’ya geldik” dedi.

“UYUŞTURUCUYU KULLANDIM, KIZIMA VERMEDİM”

Çocuğun verdiği ifade sonrası aynı gün Ayşegül Uğur ile diğer iki şüpheli gözaltına alındı. Anne Uğur ifadesinde “Fatih Mehmet Dinç bana uyuşturucu madde temin ediyor. Kendisi de uyuşturucu kullanıyor. Ancak kızıma uyuşturucu vermedim. İfadesinde belirttiği olaylar da yaşanmadı” diye konuştu.

Bir diğer şüpheli Murat Kol da, Dinç’in kendisine uyuşturucu temin ettiğini belirterek “Mağdurun beyanında geçen olaylar ise yaşanmadı” ifadelerini kullandı. Dinç ise ifadesinde özetle “Mağdur ile aramızda cinsel birliktelik yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. Mağdur ile, Ankara’ya kendi rızası ile gittik. Ben uyuşturucu madde kullanıyorum. Ancak mağdura uyuşturucu temin etmedim” dedi.

RAPORLAR YAŞANANLARI ORTAYA KOYDU

Soruşturma kapsamında hastaneye sevki yapılan çocuğun, ifadesine belirttiği gibi nitelikli cinsel istismara maruz kaldığına dair rapor çıktı.

Çocuktan alınan sürüntü ve saç örneği Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gelen iki ayrı raporda, çocukta sperm hücresi görüldü; ayrıca uyuşturucu madde verildiği anlaşıldı.

FEZLEKE TAMAMLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında anne Ayşegül Uğur ile Murat Kol ve Fatih Mehmet Dinç geçen 5 Mayıs’ta tutuklandı. Üç şüpheliye yönelik, Savcı Fatma Akça’nın imzasını taşıyan 18 Nisan tarihli fezleke Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.