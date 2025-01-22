Her yer küle dönmüş... Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel drone ile görüntülendi

Bolu Kartalkaya'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'in için drone ile görüntülendi. 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.

Her yer küle dönmüş... Bolu'da yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel drone ile görüntülendi
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AA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 16:32

Bolu Kartalkaya'da bulunan ve 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel'de drone çekimi yapıldı.

Grand Kartal Otel'in içi drone ile görüntüledi.

İçeriden ve dışarıdan yapılan çekimlerde, 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.

En alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu.

Dün sabaha karşı 03.27'de başlayan yangın 11 saat sonra söndürülebilmişti.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kesin nedenin en geç 10 gün içinde sonuçlanmasını bekledikleri soruşturmanın ardından belirleneceğini söylemişti.


Etiketler: #Grand Kartal Otel #Yangın #bolu

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