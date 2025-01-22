Kartalkaya'daki otel yangını ünlü isimleri de yasa boğdu: İşte sosyal medya paylaşımları...

Yayınlanma: 22.01.2025 - 15:44

Güncelleme: 22.01.2025 - 15:44

İbrahim Tatlıses'ten Tarkan'a, Ajda Pekkan'dan Burak Özçivit'e, Özcan Deniz'den Barış Arduç'a birçok ünlü isim kişisel sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla yaşanan yangınla ilgili üzüntülerini aktardı.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medyadaki paylaşımında, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulundu.

Tarkan da üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzücü. İnşallah daha fazla can kaybı olmaz. Çok geçmiş olsun."

Komedyen, oyuncu, yönetmen ve senarist Cem Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Başımız sağ olsun. Felaket haberi olmayan günümüz, haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin. "

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan paylaşımında, "Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Burak Özçivit, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar dileyerek, "Korkunç hadise, inşallah bir daha yaşanmaz. Bu kadar büyük bir ihmal, sorumsuzluk kabul edilemez. Birçok aile yok oldu. Biz ne zamandır bu kadar büyük acıları kabullenir olduk." paylaşımında bulundu.

"YANGIN FELAKETİ HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI"

Özcan Deniz, baş sağlığı dileğinde bulunarak, "Çok acı, çok. Koskoca şehir yandı, bu kadar insan hayatını kaybetmedi. Bir otelde yangın merdiveni nasıl olmaz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, sosyal medya paylaşımda şunları aktardı:

"Çok üzücü... Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketi hepimizi derinden sarstı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum."

Oyuncu Barış Arduç, "Akıl almaz bir felaket. Sabır dilemekten başka elden bir şey gelmemesi, üzüntümü daha da arttırıyor. Başımız sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, şunları kaydetti:

"Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Umarım ortaya çıkan bu yangının sorumluları en kısa zamanda sorgulanır ve adalet yerini bulur. Bulur ki içimizdeki yangın bir nebze olsun diner."

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da baş sağlığı dileğinde bulunarak, "Alınacak tedbirlerle böyle felaketler bir daha asla yaşanmasın. Çok üzgünüm." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"İHMALLER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ İNSANLAR"

Kenan Doğulu, Tarifi mümkün olmayan bir acı. Bolu'nun Kartalkaya ilçesinde bir otelde tüm ülkemizi yasa boğan korkunç yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Şevval Sam, "Yaşanan facia inanılır gibi değil. Çok ama çok üzgünüm. Çocukları, aileleri düşününce, sorumsuzluğa duyduğum öfke ve kalbimdeki acı katlanarak artıyor. Neden hiçbir şey değişmiyor bu canım memleketimde? Herkese sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola, "Ah, çok üzgünüm. Lüks bir otele tatile gidip ihmaller sonucu hayatını kaybetti insanlar. Tüm sevenlerinin ve hepimizin başı sağ olsun. Çok acı." derken, Enis Arıkan ise "Bu nasıl bir ihmalkarlık! Aklım almıyor artık olanları. Gerçekten çok üzgünüm. Başımız sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Emel Sayın, Sibel Can, Demet Evgar, Bülent İnal, Sertap Erener, Fahriye Evcen, Gülşen, Atiye, Alp Navruz, Yalın, Oya Başar, Sıla Gençoğlu, Timur Savcı, Aşkın Nur Yengi, Nurseli İdiz, Mim Kemal Öke, Hülya Avşar, Ahmet Selçuk İlkan, Burçin Terzioğlu, Sinan Özen, Hadise Açıkgöz, Ziynet Sali ve Özge Borak da yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileğinde bulundu.