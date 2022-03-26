Hesabına 16 milyar TL geçirmişti! Recep Gezek: 'Adım soyguncuya çıktı, soyguncu değiliz'
Bankadan 16 milyar TL’yi hesabına geçiren Gezek kardeşlerden Recep, konuya ilişkin olarak konuştu. Recep Gezek, “Bu haberler yüzünden özel hayatım kalmadı. Evden dışarı çıkamaz hale geldim. Daha hayatımın başındayım. Tosuncuk’un fotoğrafları bile yüzü kapalı olarak yayımlanmıştı. Benim adım da fotoğraflarım da apaçık yayımlanmış. Adım soyguncuya çıktı. Soyguncu değiliz. İfademde her şeyi anlattım” dedi.
Samsun’da yaşayan Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşler özel bir bankanın 16 milyar lirasını kendi hesaplarına aktarmıştı.
Olaydan dört gün sonra gözaltına alınan iki kardeş “Kimseyi dolandırmadık, suçlu değiliz” diyerek kendilerini savundu.
Her hafta karakola imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma ise İstanbul’a devredildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devam ettirdiği soruşturmada devreye İstanbul Emniyet Müdürlüğü girdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dosyayı inceliyor.
"BİLEN BİLMEYEN HERKES KONUŞUYOR, TELEFONLARIM SUSMUYOR"
Hürriyet’ten Musa Kesler’e konuşan Recep Gezek, şunları söyledi:
“Bu haberler yüzünden özel hayatım kalmadı. Herkes beni arıyor. Bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Olayı soruyor. Telefonlarım susmuyor. Evden dışarı çıkamaz hale geldim. Daha hayatımın başındayım. Tosuncuk’un fotoğrafları bile yüzü kapalı olarak yayımlanmıştı. Benim adım da fotoğraflarım da apaçık yayımlanmış. Adım soyguncuya çıktı. Soyguncu değiliz. İfademde her şeyi anlattım. Avukatlarım yakında harekete geçecek, bütün hukuki haklarımı kullanacağım.”
Gezek, Samsun’da gözaltında oldukları süreçte herhangi bir avukat talebinde de bulunmamış.
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