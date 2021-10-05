Hesaplardaki açığı ortaya çıkaran CHP'li başkan yandaşın hedefinde

05 Ekim 2021 Salı, 15:45

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm Ticaret A.Ş’nin hesaplarında geçmiş dönem hesaplarını incelemeye aldı. Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla 2014-2019 yılları arası döneme ilişkin 2 Milyon 966 bin TL’lik açık ortaya çıkarıldı. Başkan Karaca, konuyu yargıya taşındı. 5 yıllık süreçte zarar eden Belediyenin şirketi ise 2020 yılında kâr etmeye başladı.

Hesaplarda açık tespit edilen dönemde MHP’den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti’ye katılıp 2014 yerel seçimlerini kazanan eski Belediye Başkanı Behcet Saatcı'nın görevde olmasına karşın hükümete yakın Yeni Asır gazetesi, tespit edilen açığı CHP’li belediyeye yıkmaya çalıştı.

KARACA: HEDEFİMİZ ŞEFFAFLIK

Fethiye Belediyesi’nin 1 Ekim günü yapılan meclis toplantısında Başkan Alim Karaca konuyu ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca; “Ucu nereye varırsa varsın, Fethiye Belediyesi’nde kim yanlış yapıyorsa, kararlılıkla bunlarla mücadele edeceğiz. Elinizde bir belge varsa, bizimle, yargıyla paylaşabilirsiniz. Biz gereğini yaparız. Yargıya intikal eden bir suç duyurusu oldu. 2014-2019 yılları arasında 5 yılda şirketle ilgili bir araştırma yaptık. Yaklaşık 2 milyon 966 TL gibi bir rakam açık bulundu. Biz de yargıya intikal ettirdik. Yargı kararını verecek. Fethiye Belediyesi’nde kim yanlış yaparsa, hakkında soruşturma açarız. Bizim her zaman hedefimiz şeffaflık.” dedi.

YOLSULUĞU ORTAYA ÇIKARANI HEDEF GÖSTERDİLER

Hükümete yakın Yeni Asır gazetesi ise, ortaya çıkan usulsüz harcamaların ardından, açığı tespit eden CHP’li belediyenin sorumlu olduğuna işaret eden bir haber yaptı. Yeni Asır haberinde, “CHP’li Fethiye Belediyesi’nde 3 milyon TL açık var” başlığı kullanılırken, “Fethiye Belediyesi’nin şirketleri üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 3 MİLYON LİRALIK yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Alim Karaca milyonluk açığı kabul etse de kendi dönemindeki miktarın ne kadar olduğunu açıklamadı” denildi.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ise Belediye Hizmetleri Turizm Ticaret A.Ş.’nin kesin hesaplarını şöyle yayımladı:

2018 YILI

Gelirler: 20.458.827.08

Giderler : 20.562.720.65

Fark: 103.893.57 Zarar

2019 YILI

Gelirler: 31.391.440,44

Giderler: 32.064.999,21

Fark: 673.558,77 Zarar

2020 YILI

Gelirler: 38.617.245,72

Giderler: 37.845.442,6

Fark: 771.803,12 Kâr