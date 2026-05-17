Heybeliada Sanatoryumu, Diyanet’e devredilmek isteniyor: ‘Cumhuriyetin hafızası’

İktidarın, Cumhuriyetin sembollerini hedef alan yaklaşımı sürüyor. 1924 yılında yapımına başlanan ve uzun yıllar sağlık hizmeti veren Türkiye’nin ilk pandemi hastanelerinden Heybeliada Sanatoryumu yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kıskacında. 2020 yılında Diyanet’e tahsis edilmek istenen ve 2022’de mahkeme kararıyla iptal edilen girişimin ardından bir gelişme daha yaşandı. 6 Mayıs 2026 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantısında alanın yeniden Diyanet’e verilmesi yönünde karar alındı. Karar, Adalar Belediyesi temsilcisinin karşı oyuna karşın kurulun Kültür Bakanlığı tarafından atanan daimi üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Konuya ilişkin gazetemize konuşan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu, 2015 yılında kapatılan sanatoryumun; Türkiye’nin sağlık tarihine, edebiyatına, filmlerine ve toplumsal belleğine sinmiş; veremle mücadelede kamucu sağlık anlayışının sembollerinden biri olmuş tarihsel bir kurum olduğunu söyledi.

Ada yaşamının sosyal ve kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçası haline gelen bu yapının hem fiziksel hem tarihsel kimliğinin tasfiye edilmek istendiğini belirten Dr. Koyuncu, “Üstelik Adalıların başvurabilecekleri tam teşekküllü bir hastanenin bulunmadığı koşullarda, bu alanın sağlık dışı bir işleve tahsis edilmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘YENİ HAT OLUŞTURULMALI’

Koyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Sanatoryumla başlayan bu süreç, diğer kamusal sağlık alanları için de ciddi bir uyarıdır. Bugün gelinen noktada Ada halkı, yerel yönetimler, sağlık ve meslek örgütleri; Heybeliada Sanatoryumu’nun tarihsel kimliğinin, kamusal sağlık işlevinin ve toplumsal hafızasının korunması için yeni bir mücadele hattı örmeye çalışmaktadır. Talep nettir: Heybeliada Sanatoryumu yeniden toplum yararına, kamusal sağlık hizmeti ekseninde değerlendirilmelidir. Çünkü Heybeliada Sanatoryumu yalnızca Adalar’ın değil, bütün ülkenin ortak sağlık hafızasıdır.”