Heyelan 400 dönümlük fındık bahçesini yuttu

Ordu’da etkili olan yoğun yağışların ardından bir haftada 236 heyelan meydana geldi. Bazı yollar ulaşıma kapandı. Fatsa ilçesine bağlı Bahçeler Mahallesi’nde ise dev heyelan 400 dönüm fındık bahçesini yuttu. Havadan çekilen görüntülerde, dağ yamacından kopan dev toprak kütlesinin metrelerce aşağı sürüklendiği görüldü. Yollar ve mezarlıklar da dahil olmak üzere geniş bir alan yer değiştirdi. Felaketin ardından bazı evler güvenlik amacıyla boşaltılırken mahallede yaşayan yurttaşlar büyük korku yaşadı. Ordu’da 2026 yılı içerisinde yaklaşık 1450 heyelan meydana geldiği bildirildi. Özellikle son günlerde etkisini artıran yağışlar heyelan riskini artırırken yetkililer yurttaşların önlem almaları yönünde uyarıda bulundu. Ordu’da yaşanan olumsuzlukların yurttaşların günlük yaşamını etkilememesi için harekete geçen ekipler kentin farklı ilçelerinde eşzamanlı yol açma ve temizlik çalışması yürüttü. Bazı riskli bölgelerde ise gerekli güvenlik önlemleri de alınarak ulaşımda yaşanabilecek daha büyük aksaklıkların önüne geçildi.