Heyelan nedeniyle kapanan karayolu ulaşıma açıldı

Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:34

Güncelleme: 30.12.2023 - 13:03

Yüksekova-Van Karayolu Yeniköprü mevkisinde dün sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, üç kişinin yaralanmasına yolun ise ulaşıma kapanmasına neden olmuştu.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlatmıştı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sürücülerin daha dikkatli olması yönünde uyarılarda bulundu.



