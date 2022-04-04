Heyelan nedeniyle kapanmıştı: Bolu Dağı Tüneli'nin ulaşıma açılacağı saat verildi
Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli 16:00 itibarıyla ulaşıma açılıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan da heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tünelinde heyelan kaldırma çalışmalarının sona erdiğini temizlik çalışmalarının ardından tünelin 16:00 itibariyle ulaşıma açılacağını duyurdu.
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