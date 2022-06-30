Heyelan tehlikesinden dolayı yol ulaşıma kapatıldı
Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Tehlikenin devam ettiği bölgede geçişlere izin verilmiyor.
Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak sonrası korkutan heyelanlar meydana gelmeye başladı.
Yeşilköy Baraj mevkiinde dağlardan yola dökülen sular ve kopan kayalar karayolunu kapattı. Karabük Valisi Vali Fuat Gürel heyelan bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.
Tehlikenin devam ettiği bölgede geçişlere izin verilmiyor.
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