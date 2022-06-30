Heyelan tehlikesinden dolayı yol ulaşıma kapatıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Tehlikenin devam ettiği bölgede geçişlere izin verilmiyor.

İHA
30 Haziran 2022 Perşembe, 08:05
Heyelan tehlikesinden dolayı yol ulaşıma kapatıldı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak sonrası korkutan heyelanlar meydana gelmeye başladı.

Yeşilköy Baraj mevkiinde dağlardan yola dökülen sular ve kopan kayalar karayolunu kapattı. Karabük Valisi Vali Fuat Gürel heyelan bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı. 

Tehlikenin devam ettiği bölgede geçişlere izin verilmiyor. 



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