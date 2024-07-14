Heyelanda suya kapılan 10 aylık bebek aranıyor
Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan sırasında otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu suya kapılan 10 aylık bebeği arama çalışmalarına devam ediliyor.
Dün akşam saatlerinde Erzurum-Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkisinde meydana gelen heyelanda Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına uçmuş, anne ve kızı suya kapılmıştı.
Gece annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulunurken 10 aylık bebeği arama çalışmalarına bugün devam edildi.
Dereye uçan otomobilin çekiciyle kurtarılması havadan görüntülendi.
Öte yandan heyelan sonrası yolda iş makineleri ile temizlik çalışması yapılıyor.
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