Heyelanda suya kapılan 10 aylık bebek aranıyor

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan sırasında otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu suya kapılan 10 aylık bebeği arama çalışmalarına devam ediliyor.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 12:10
Heyelanda suya kapılan 10 aylık bebek aranıyor
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Dün akşam saatlerinde Erzurum-Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkisinde meydana gelen heyelanda Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına uçmuş, anne ve kızı suya kapılmıştı.

Gece annenin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulunurken 10 aylık bebeği arama çalışmalarına bugün devam edildi.

Dereye uçan otomobilin çekiciyle kurtarılması havadan görüntülendi.

Öte yandan heyelan sonrası yolda iş makineleri ile temizlik çalışması yapılıyor.


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