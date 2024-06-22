Cami önüne bebek bırakan kişiler yakalandı!

Sultangazi'de bir bebeği cami önüne bırakan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 18:49
Cami önüne bebek bırakan kişiler yakalandı!
Abone Ol google-news

Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde dün cami önünde bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bebek ise kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yapılan çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden şahıslardan İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları anlaşıldı.

Devam eden araştırmalarda İ.Ö.'yü amcasının oğlu R.Ö.'nün (17) aradığı ve bebeği kendisine getirdiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bebeğin anne ve babasının R.Ö. (17) ve G.D. (17) olduğu öğrenildi.

G.D. (17) tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. gözaltına alındı.

Yakalanan İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli makamlara sevk edildi.


Sultangazi haberleri bebek haberleri Cami haberleri

İlgili Haberler

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 bebek yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 bebek yaralı
Bebek bekleyenlere 6 önemli öneri!

Bebek bekleyenlere 6 önemli öneri!
Samsun’da bebek bezi fabrikası alev alev yanıyor

Samsun’da bebek bezi fabrikası alev alev yanıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler