Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 bebek yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde otomobilin karşı şeride geçip başka otomobile çarptığı kazada sürücüler ve eşleri yaşamını yitirdi. Çiftlerin yaralanan 1'i 6 aylık, diğeri 2 yaşında olan bebekleri ise hastanede tedaviye alındı.
Gaziosmanpaşa Mahallesi Ereğli Caddesi’nde Yusuf Yılmaz’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeride geçerek Hüseyin Kart idaresindeki otomobile çarptı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada Yusuf Yılmaz ve eşi Zeynep Yılmaz ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin Kart ve eşi Şeyma Kart hayatını kaybetti. Yılmaz çiftinin 6 aylık bebeği Meryem Hira Yılmaz ile Kart çiftinin kızı Nisan Kart ise ağır yaralandı. İki bebek, hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazada ölen 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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