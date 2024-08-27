Heyet protesto ile karşılandı
Kaz Dağları coğrafyasında yer alan Çanakkale Bayramiç’teki Hacıbekirliler köyünde maden çalışmaları yürüten Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır Maden, komşu köyde de maden için iznini aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın şirketin 6.16 hektarlık alanda işletmek istediği feldspat projesine verilen “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı yargıya taşındı.
Mahkemenin kararı üzerine dün bölgede bilirkişi keşfi yapıldı.
Çevre köylerden gelen yurttaşlar ve yaşam savunucuları pankart ve sloganlarla heyeti karşıladı. Daha sonra ÇED bölgesi gezildi.
‘ALTIN MADENİ'
Cumhuriyet’in daha önce gündeme getirdiği projenin bilirkişi keşfine katılan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, “Bu projenin feldspat değil bakır ve altın ocağı olduğunu düşünüyoruz. En büyük itirazımız buna. Bu proje gerçekleşirse hayvancılık ve tarım bitecek” uyarısında bulundu.
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