Heyet protesto ile karşılandı

Yayınlanma: 27.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.08.2024 - 04:00

Mahkemenin kararı üzerine dün bölgede bilirkişi keşfi yapıldı.

Çevre köylerden gelen yurttaşlar ve yaşam savunucuları pankart ve sloganlarla heyeti karşıladı. Daha sonra ÇED bölgesi gezildi.

‘ALTIN MADENİ'



Cumhuriyet’in daha önce gündeme getirdiği projenin bilirkişi keşfine katılan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, “Bu projenin feldspat değil bakır ve altın ocağı olduğunu düşünüyoruz. En büyük itirazımız buna. Bu proje gerçekleşirse hayvancılık ve tarım bitecek” uyarısında bulundu.

