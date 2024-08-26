Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 264 işçi alacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da illerinde istihdam etmek üzere 264 işçi alacak. Başvurular bugünden itibaren İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

ANKA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:16
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 264 işçi alacak
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya illerinde istihdam etmek üzere 264 işçi alacak. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya illerinde istihdam edilmek üzere 264 işçi alımı yapılacak. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'ne 20, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü'ne 20, Emet Bor İşletme Müdürlüğü'ne 62, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162 proses işçisi alınacak. 

Başvurular, "iskur.gov.tr" internet sitesi üzerinden 26 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.


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