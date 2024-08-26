‘Anagold maden ocağında işçi kıyımı olacak’ iddiası
Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Anagold maden ocağında taşeron Çiftay firmasının 440 işçiyi işten çıkarmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi olarak başvurduğunu iddia etti.
Erzincan İliç Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta yığın liç kayması sonucu dokuz işçinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden yaklaşık 6 ay geçtikten sonra Anagold şirketi tarafından 187 işçi işten çıkarılmıştı.
Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu yaptığı değerlendirmede, Anagold maden ocağında taşeron Çiftay firmasının 440 işçinin işten çıkarılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na resmi olarak başvurduğunu öne sürdü.
Aksu, "Daha önce çıkarılan 187 işçi Anagold’un kendi işçileriydi. Şimdi taşeronları işten çıkarıyorlar” dedi. Çiftay’da çalışan 1400 taşeron işçinin olduğunu belirtildi.
Bağımsız Maden-İş haberleri Başaran Aksu haberleri Anagold Madencilik haberleri işten çıkarma haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Jandarma’da neler oluyor
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- En geçimsiz kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- ‘Nah kalkınırsınız’
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- AVM gibi hastane!
- 'Yerde milletvekilinin kanı var...'
- İş insanının oğlu olduğunu öğrendi: Servete ortak oldu
- Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a dava