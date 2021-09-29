Hibeleri kesilmişti: AB Türkiye Delegasyon'undan Erasmus öğrencileri hakkında açıklama

29 Eylül 2021 Çarşamba, 11:18

Erasmus programı kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin 4 ya da 8 ay olması gereken hibeleri, 2,5 aya düşürülmüştü. Ulusal Ajans, hibelerdeki kesintinin, "2021-2027 Erasmus Program Tüzüğü'nün Avrupa Birliği tarafından 6 ay gecikmeli olarak, ancak Haziran 2021 tarihinde onaylamasından kaynaklandığını" açıklamıştı.

AB Türkiye Delegasyonu’ndan yapılan açıklamada, "Türk öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere öngörülen çözümlere ilişkin daha fazla bilgi almak amacıyla Ulusal Ajans ile temasa geçtik. Avrupa Birliği Komisyonu Merkez Teşkilatı ve Türkiye’deki resmi makamlarla istişare halinde konuyu yakından takip etmekteyiz" denildi.