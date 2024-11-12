Hiç ders alınmadı: Eskişehir'de de mi Yenidoğan Çetesi var?

Yayınlanma: 12.11.2024 - 09:38

Güncelleme: 12.11.2024 - 17:14

Genel Sağlık-İş Sendikası, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 36 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesinin 10 yataklı biriminin kapatıldığı bilgisini Cumhuriyet’le paylaştı.

Sendika Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “Ülkemizde sağlık hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarının yenidoğan yoğun bakım ünitelerini oranı yüzde 44, özel sektörde yeni doğan yoğun bakım yatak kapasitesi oranı yüzde 56 iken; yüksek tıbbi teknolojik donanıma sahip olan birimin neden kapatıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

KORUMA ÖNLEMLERİYLE ÖRNEK BİRİM

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, yönetmeliklere uygun olarak yapılandırılmış ve milyonlarca liralık yatırımla donatılmış olan eksiksiz tıbbi cihazları, sterilizasyon önlemleri, medikal gaz tesisatları, çift giriş güvenliği ve enfeksiyondan koruma önlemleriyle örnek bir birim olarak hizmet veren bu bölümün kapatılmasının bölgede ihtiyaç duyan hasta bebeklerin hayatını riske attığını belirten Uğur, “Yenidoğan yoğun bakım servislerinde bulunması gereken anne-bebek uyum odalarının yalnızca kapatılan serviste bulunmasından dolayı vatandaşlarımız artık bu hizmetten de yararlanamamaktadır” dedi.

"HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDEN TİCARET YAPILAMAZ"

Uğur, “Bebeklerimizin canları yine tehlikeye atılmaktadır. Eskişehir’de de bir Yenidoğan Çetesi mi var?” diye konuştu. Osmangazi Üniversitesi’nde yenidoğan yataklarının kapatılması, bölgedeki bebeklerin özel hastanelere mecbur bırakılarak kamu sağlığı yerine ticari çıkarların mı gözetildiği sorusunu akıllara getirdiğinin altını çizen Uğur, “Öte yandan da kamu zararı oluşturulmaktadır. Halk sağlığı üzerinden ticaret yapılamaz. Sağlık hizmetleri, ticarethane mantığı ile yürütülemez” tepkisini gösterdi.

Uğur, “Sağlık hakkı, tüm yurttaşların eşit ve nitelikli bir biçimde erişebilmesi gereken temel bir insan hakkıdır. Bizler, ulusal-kamucu-halkçı bir sağlık sistemini savunarak, özel sağlık sektörünün rant ve kâr amacıyla kamusal sağlık hizmetlerinin yerini almasını kabul etmiyoruz” dedi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Hastanenin Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman’ın bu kararı nasıl verdiğini soran Uğur, “Başhekim karara imza atmış mıdır, kararı imzalamış ise bunu hangi gerekçelerle yapmıştır? Bu süreçte hasta yenidoğan bebekler başka sağlık merkezlerine yönlendirilmiş midir? Konu ile ilgili gerekli başvurular yapılarak olayın açıklığa kavuşturulması talep edilmiştir. Konunun takipçisi olacağımız tüm idare ve kamuoyu tarafından bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

Rektörlükten açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "söz konusu ünitelerde düzenlemeye gidildiği" savunularak şu ifadelere yer verildi:

“Mart 2024 tarihinden itibaren yenidoğan bebeklerimizin sağlıklı gelişimlerini tamamlamak, kapsamlı bakım hizmetlerini artırmak ve yetkin personellerimizi daha etkin kullanmak adına İl Sağlık Müdürlüğü izni ve bilgisi dahilinde Yenidoğan Yoğun Bakım 1 ünitemizdeki 10 yatak için Yenidoğan Yoğun Bakım 2-3 ünitesinde aynı sayıda bebeğe hizmet verecek şekilde düzenlemeye gidilmiştir. Düzenleme sürecinde Hastanemizden il dışına yatak nedeniyle bir bebek sevki olmamıştır. Düzenleme sonrasında da çevre hastane ve illerden bebek hastalarımız Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemize kabul edilmiştir. Sevk işlemleri durumunda 112 koordinasyon merkeziyle iletişim halinde süreç gerçekleştirilmiştir.”