Hijyen malzemesi yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı
Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde temizlik ve hijyen malzemesi yüklü TIR devrildi. Araçta sıkışan sürücü Fuat Demir, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Feci kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kırbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Fuat Demir’in kontrolünü yitirdiği temizlik ve hijyen malzemesi yüklü 06 JOS 43 plakalı TIR devrildi.
Kazada, TIR’daki malzemeler yola saçılırken, sürücü Demir kabinde sıkıştı. İhbarla kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
İlk müdahalesi yapılan sürücü Fuat Demir kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Ulaşıma kapanan kara yolu, TIR’ın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.
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