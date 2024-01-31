Şanlıurfa'da IŞİD'e şafak baskını... Gözaltılar var!

Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:49
Şanlıurfa'da IŞİD'e şafak baskını... Gözaltılar var!
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 4 adrese şafak vakti yapılan baskında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.


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