Şanlıurfa'da IŞİD'e şafak baskını... Gözaltılar var!
Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen 4 adrese şafak vakti yapılan baskında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.
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