Hikmet ağabeye veda

Gazetemizde uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Hikmet Çetinkaya dün son yolculuğuna uğurlandı. 83 yaşındaki Çetinkaya için ilk tören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC), ikinci tören ise Beşiktaş Barbaros Hayretin Camisi’nde düzenlendi. Törenlerde gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, İdari ve Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer, Yönetim Kurulu Üyesi ve gazetemizin yazarı Özlem Yüzak ve gazetemizin yazarları Mustafa Balbay, Miyase İlknur, Bedri Baykam ve Arif Kızılyalın hazır bulundu. Çetinkaya’yı son yolculuğunda gazetemizin eski yöneticileri ve gazete çalışanları da yalnız bırakmadı.

TGC’de yapılan ilk törende konuşan Çetinkaya’nın kızı, anayasa hukukçusu Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, babasının kendilerine çok güzel anılar bıraktığını, yaşam boyu onurlu bir mücadeleyle her zaman emekçinin yanında durduğunu söyledi. Yüzak, “Gazetemizin eski binasına gittim. Hikmet abi camdan bakacak gibi hissettim” dedi. Gazetemizin yazarı Baykam ise Çetinkaya’nın FETÖ tehdidini ilk işaret eden kişi olduğuna dikkat çekti. TGC’deki törenin ardından Çetinkaya’nın naaşı, cenaze töreni için Beşiktaş Barbaros Hayrettin Camisi’ne getirildi. “Hikmet abi, siyaset, ticaret hattındaki kirli ilişki ağları üzerine çalışmalarıyla ses getirdi” diyen Esen, “Dönemin genç muhabirleri için yol gösterici, yarı sert yarı tatlı bir yöneticiydi. İstanbul’da yaşasa da memleketi İzmir’e olan tutkusunu gizlemezdi. İyonya sevdalısıydı” dedi.

Cumhuriyet ailesine Çetinkaya sayesinde katıldığını belirten Balbay ise “Gazeteciliğin en yüksek mertebesi muhabirliktir. O, muhabirlik ruhunu hiç yitirmedi. FETÖ’yü ilk o gördü. 80’li yıllarda ‘bu yapı ile mücadele yaşamsal önemde’ uyarısında bulundu” ifadelerini kullandı. Çetinkaya, cenaze töreninin ardından Üsküdar Çengelköy YK Mezarlığı’na defnedildi.