Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nun imzalamadığı bildiriyi anımsattı: 'Kabul etseydi bu olaylar yaşanmazdı'

CHP’nin eski Genel Başkanları, haziran ayında Özgür Özel'e destek bildirisi yayımladı. CHP’nin eski genel başkanları, kurultay davası ekseninde başlayan tartışmalar sonrasında parti içi tartışmalara son verilmesini ve Özgür Özel etrafında birlik olunmasını istedi.

İmzacılar arasında Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın yer alıyordu.

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk olan CHP'nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, söz konusu bildiriyi anımsatarak önemli açıklamalarda bulundu.

"BU OLAYLAR YAŞANMAZDI"

Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu'na bildiriye ortak olması için teklif götürdüklerini ancak Kılıçdaroğlu'nun kabul etmediğini aktardı.

Çetin, "Üç eski genel başkan, Özgür Özel etrafında birlik olalım diye bildiri yayınladık. Kemal Bey bunu kabul etmedi, kabul etseydi bu olaylar yaşanmazdı" dedi.

Çetin, "Kaderini Kemal Bey’in genel başkanlığına bağlamış insanlar var, onlar kabul ettirmedi" iddiasında bulundu.