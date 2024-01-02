Hilafet bayrağı kavgasında yeni gelişme: Tokat atan kişi serbest bırakıldı

İstanbul'da 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında hilafet bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruk atan ve daha sonra tutuklanan Ege Akersoy'a tokat attığı için gözaltına alınan O.T., verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 23:22
Hilafet bayrağı kavgasında yeni gelişme: Tokat atan kişi serbest bırakıldı
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İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşü sonrasında hilafet bayrağı açan İsmail Aydemir, tartıştığı Ege Akersoy tarafından yumruklandı. Polis olaya müdahale ederken, kalabalığın arasından bir kişi, Ege Akersoy'a tokat attı.

Olayın ardından kimliği tespit edilen O.T., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' suçundan hakkında tahkikat yürütülen O.T., emniyette verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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