Hilafetin kaldırılması ve Türk Medeni Kanununun yıldönümleri… Türk Hukuk Kurumu Ankara'da konferans düzenleyecek

17.02.2026 16:02:00
Cumhuriyet/Ankara
Türk Hukuk Kurumu, “Yürürlüğe Giriş Yıldönümlerinde Hilafetin Kaldırılması ve Türk Medeni Kanunu” konferansını 24 Şubat’ta gerçekleştirecek.

Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinin 100’üncü, hilafetin kaldırılmasının 102’nci yıldönümünde, Türk Hukuk Kurumu, bir konferans düzenleyecek.

Konferansı Türk Hukuk Kurumu Başkanı Avukat Nail Gürman yönetecek. Konuşmacılar ise gazetemizin yazarı ve yayın kurulu üyesi Zülal Kalkandelen ile Atılım Üniversitesi’nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Saltık olacak. 24 Şubat’ta, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenecek konferans saat 14.00’te başlayacak. 

