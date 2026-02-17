Hilafetin kaldırılması ve Türk Medeni Kanununun yıldönümleri… Türk Hukuk Kurumu Ankara'da konferans düzenleyecek

Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinin 100’üncü, hilafetin kaldırılmasının 102’nci yıldönümünde, Türk Hukuk Kurumu, bir konferans düzenleyecek.

Konferansı Türk Hukuk Kurumu Başkanı Avukat Nail Gürman yönetecek. Konuşmacılar ise gazetemizin yazarı ve yayın kurulu üyesi Zülal Kalkandelen ile Atılım Üniversitesi’nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Saltık olacak. 24 Şubat’ta, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenecek konferans saat 14.00’te başlayacak.