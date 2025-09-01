Hilal'in katili kendisini 17 yaşında olarak tanıtmış!

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşındaki Hilal Özdemir, cumartesi günü 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş tarafından silahla vurularak katledildi. Kurtuluş ardından aynı silahla kendini de öldürdü.

Katledilen kız çocuğunun ablası Sedef Özdemir, "Ben kız kardeşimin öldüğünü Twitter’dan öğrendim. Benim kız kardeşim çocuğu 17 yaşında olarak biliyordu" dedi.

KATLEDİLEN HİLAL'İN ABLASINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

30 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde 15 yaşındaki Hilal Özdemir, Boğaziçi Üniverstiesi Güney Kampüsü'nde garsonluk yaptığı düğün organizsayonunda Ayberk Kurtuluş tarafından silahla vurularak öldürüldü.

20 yaşındaki erkek ardından, aynı silahla kendisini de öldürdü.

"KARDEŞİMİN ÖLÜMÜNÜ TWITTER'DEN ÖĞRENDİM"

Sevgilisi olduğu iddia edilen Özdemir'i öldüren Kurtuluş'un çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Ekol TV muhabiri Gizem Gündoğdu'nun özel haberine göre 15 yaşında öldürülen kız çocuğunun ablası Sedef Özdemir, yaşananların arka planını anlattı.

Olay günü kardeşine ulaşamadığından bahsen Sedef Özdemir, "Saat 23.00’e kadar Hilal’in telefonu açıktı ama hiçbir şekilde ulaşamadım. Hilal’in tabletinden arkadaşı İrem’in numarasını bulup aradım. İrem telefonu açıp ‘Abla Hilal kafasını vurdu hafifçe, bir şeyi yok’ dedi. Sonra telefonu kapatıldı, ardından ben de karakola gittim. Karakoldayken beni arayıp ‘Sedef bu doğru mu?’ dediler. Ben kız kardeşimin öldüğünü Twitter’dan öğrendim. Sonra bizi başka karakola yolladılar ve Adli Tıp’a yönlendirdiler." dedi.

"‘GÜVENLİK ÇAĞIRIN’ DİYOR ANCAK ‘BURADA GÜVENLİK YOK’ DİYORLAR"

Katilin okula nasıl girdiğine dikkat çeken Özdemir o anları olayı şöyle anlattı:

"Bu kişi iki kere üniversiteye giriyor. İlk başta benim kız kardeşimi yumruklayıp dövüyor. Sonra arkadaşı ‘Güvenlik çağırın’ diyor ancak ‘Burada güvenlik yok’ diyorlar. Hiçbir şekilde güvenlik yok. Ardından kız kardeşime ’10 dakika görüşelim mi?’ diyorlar. Otopsi raporlarına göre tam tetik çekildiği anda kaçmaya çalışıyor ve kafasının arkasından vuruluyor."

"KIZ KARDEŞİM ÇOCUĞU 17 YAŞINDA OLARAK BİLİYORDU"

Katilin kardeşini kandırdığını vurgulayan Sedef Özdemir,

"Benim kız kardeşim çocuğu 17 yaşında olarak biliyordu. Benim kız kardeşime kendisini hep çok iyi anlatıyor. O kadar kendini iyiymiş gibi tanıttı ki kız kardeşimi inandırdı. Hilal'le bir ortak arkadaşları tarafından tanıştırılıyor. Çok iyi bir çocuk falan diyor arkadaşı. Hep Hilal'in peşinde dolaşıyor zaten çocuk; Hilal de ‘İlk başta istemiyordum ama çok iyi bir çocuk, karıncayı bile incitmez’ diyordu. Sonrasında Hilal hep ayrılmak istediğinde, kapının önünde bitiyordu. Sonra Hilal yine, ‘Ayrılmak istiyorum abla ben’ dedi. Çünkü çocuk Hilal'i kıskanıp çok fazla baskı uyguluyordu."