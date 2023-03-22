Hilton Oteli depremzedelere açıldı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 15:55

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 15:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde yıkıma neden olan 6 Şubat depreminin ardından İzmir’e gelen depremzedeleri misafir etmeye devam ediyor. Depremzedelerin geçici barınma sorununu çözmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hissedarı olduğu eskiden Hilton Oteli’nin kullandığı binanın da kapıları depremzedelere açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 180 oda depremzedelerin kullanımına hazır hale getirdi. 50 odada 102 kişi misafir edilmeye başlandı.

KREŞ VE KÜTÜPHANE

Binanın hissedarı Ata Holding ile yapılan görüşmeler ve hazırlık sürecinin tamamlanması ile birlikte 10 Mart 2023 tarihinden itibaren otele giren depremzedelerin üç öğün sıcak yemek, internet, çamaşır gibi ihtiyaçları İzmir Büyükşehir tarafından karşılanırken, psiko-sosyal destek de veriliyor. Öğrencilere ders çalışma imkanı sağlamak için odalardan biri kütüphaneye, diğeri ise miniklerin eğlenerek öğrenecekleri kreşe çevriliyor.

Öte yandan İZELMAN A.Ş. bünyesinde depremzedelerin kullanımına açılan Buca Sosyal Tesisleri’nde toplam 200 kişi, Örnekköy Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde ise 141 kişi konakladı. Halen tesislerde 162 kişi kalıyor.