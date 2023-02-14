İzmir Hilton için yeni açıklama: Depremzedelere açılması için çalışma başladı!

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 09:37

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 09:46

Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzedelere açılması konusunda tartışma çıkan İzmi Hilton için bir açıklama da hisse sahibi Ata Holding’den yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Bazı basın yayın organlarına 'İzmir Hilton Oteli'nin depremzedelere açılmasına Ata Holding izin vermedi' şeklinde yansıyan ve gerçeği yansıtmayan bir haber bizleri derinden üzdü. Habere konu olan ve kamuoyunda İzmir Hilton Oteli olarak bilinen bina, en son İzmir depreminde depremden etkilenen vatandaşlarımıza açılmış olup, 2 yılı aşkın süredir âtıl durumdadır. Dolayısıyla bu yapı tüm konaklama vasıflarını yitirmiş bir yapıdır. Bina mevcut durumuyla toplu olarak ikamet edilmek için insan sağlığı ve güvenliği açısından uygun koşulları taşımadığından binanın kullanılabilecek nitelikteki tüm ekipmanları depremin ilk günü depremden etkilenen illerimize gönderilmiştir” denildi.

“KARAR TEKNİK ANALİZLERİN SONUCUNDA VERİLECEKTİR”

Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşüldüğü belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Ata Holding, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teknik analizlerin yapılması, uygun koşulların sağlanması ve operasyonel sorumluluğun üstlenilmesi halinde binanın depremzedelerin kullanımına açılabileceği yönünde görüş belirtmiştir. Gelinen aşamada İzmir Büyükşehir Belediyesi, teknik analizlerin uzmanlarca yapılmasına karar vermiştir. Binanın depremzedelerin kullanımına açılıp açılamayacağı yönünde karar teknik analizlerin sonucunda Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içinde verilecektir. Açıklamamızın konuyla ilgili yanlış anlaşılmayı ortadan kaldıracağını ümit eder, içinden geçtiğimiz bu zor dönemde tüm gücümüzle milletimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız”