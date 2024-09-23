Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki H.K.G.'ye cinsel istismar davasında karar

Yayınlanma: 23.09.2024 - 12:20

Güncelleme: 23.09.2024 - 13:27

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile Fatma Gümüşel'in, 6 yaşından itibaren kızları H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İsteklinin; 'dini nikah' adı altında cinsel istismarına maruz bırakmaları nedeniyle aldıkları hapis cezalarının İstinaf tarafından az bulunarak bozulmasının ardından yeniden görülen davada karar açıklandı.

Mahkeme, Yusuf Ziya Gümüşel'e 18 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Kadir İstekli'ye çocuğun nitelikli cinsel istismarından 21 yıl, zincirleme şekilde cinsel saldırı suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapis cezası verdi.

KARAR AÇIKLANDI

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in ve Fatma Gümüşel'in kızları H.K.G.’nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada İstinaf Mahkemesi cezaları az bularak kararı bozdu.

İstinaf'ın dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesinin ardından yeniden yargılama başladı.

Karar duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Yusuf Ziya Gümüşel'e 18 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Kadir İstekli'ye çocuğun nitelikli cinsel istismarından 21 yıl, zincirleme şekilde cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

ANNE İÇİN YAKALAMA KARARI

H.K.G.’nin annesi Fatma Gümüşel'in ise yakalanmasına karar verildi. Anne ile ilgili dosya bu davadan ayrıldı.

"KADINLAR VE ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMESİN"

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklamaları yapıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, "Biliyoruz ki çocuklar kimi zaman ailelerinden de korunması gereken çocuklar. Bu çocukların küçük yaşta istismar edilmeleri nedeniyle öncelikle susan aileler oluyor. Biz bir daha H.K.G.'ler olsun istemiyoruz. Bu nedenle mücadelemiz. Bilsinler ki çocuklarımız yalnız değildir" dedi.

Saraç "Bugün anne bulunamadığı için onun davası tevkif edildi. Yusuf ve Kadir hakkında verilen cezalar cinsel saldırı ve çocuğa istismar suçundan ceza verildi. Bu anlamda bu dosyaların tüm benzer davalar için umut olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Merkez Sözcüsü Birsen Baş Topaloğlu ise, "Bunların önlenmesi devletin birinci yükümlülüğüdür. HKG davası 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasıdır. Kimse sümen aldı etmesin, kimse bunu görmezden gelmesin. Kadınlar ve çocuklar asla kendilerini yalnız hissetmesinler" dedi.

"BURASI BİR HUKUK DEVLETİ"

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan da yaptığı açıklamada, "Bu mücadelede 6 yaşında istismara uğrayan ve bugün 26 yaşında olan bir gencin hukuk mücadelesinde yanında olduk. Hep birlikte ülkemizin her yerinde çocuklar için mücadele edeceğiz. Bu davada dik duruşuyla bugünkü gencin yanında olan mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Her davada mahkeme heyetine reddi heyet yapmak için bir mücadele verildi, içeride islam hukuku dendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi hiçe sayılmaya çalışıldı. Burası Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Ve bu hukuk devletinde de çocukların çocukluğu korunur, o çocukların yanında olunur. Buradan sesleniyorum. Çocuklara el sürmeyi düşünen, onlara zarar vermeyi düşünenlere bu kararlar emsal olacak, çocuklara yan gözle bile bakmaya engel olacaktır" dedi.