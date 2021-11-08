Hırsız, giremediği kafesi ateşe verdi: 50 güvercin öldü
Bursa'da, güvercin çalmak isteyen şüpheli, kafesin kapısını açamayınca ateşe verdi. Jandarma, 50 güvercinin yanarak ölmesine neden olan şüpheliyi arıyor.
Olay, dün öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Turan'a ait tarlada bulunan güvercin kafesindeki demir parmaklıkları keserek girmek isteyen şüpheli, sadece üç güvercine ulaşınca, iddiaya göre kafesi ateşe verdi. Bu sırada olay yerinden geçen bir güvenlik görevlisini gören şüpheli, çaldığı güvercinleri bırakıp kaçtı. Kafesin yandığını öğrenen Ahmet Turan, jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kafesteki yangını söndürdü.
Toplam 50 güvercinin yandığı olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Jandarmanın, olayı tesadüfen gören güvenlik görevlisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerden yola çıkarak şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.
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