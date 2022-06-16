'Hırsız var' diye pankart asılmıştı: Dükkan sahibi ifadeye çağrıldı

“44 Bin TL fatura mı olur? Artık bıktık, kapatıyoruz, hırsız var” pankartı sonrası dükkan sahibi ifadeye çağrıldı.

Cengiz Karagöz
16 Haziran 2022 Perşembe, 11:45
'Hırsız var' diye pankart asılmıştı: Dükkan sahibi ifadeye çağrıldı
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Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası işyeri sahibini isyan ettirdi. 

Duruma tepki gösteren esnaf iş yerinin ön cephesine, '44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var' yazılı pankart astı. 

Söz konusu pankart sosyal medyanın gündeminde yer alırken bugün ise dükkan sahibinin ifadeye çağrıldığı öğrenildi. 

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlenmiş,  mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapılmıştı.


hırsız Esenyurt
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