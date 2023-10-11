Hırsızın kafasına börek tepsisiyle vurdu

Tekirdağ'da girdiği börekçinin kasasından para çalan E.A.'yı gören dükkan sahibi Osman Kuyu, elindeki börek dolu tepsi ile hırsızın başına vurdu.

DHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 13:39
Hırsızın kafasına börek tepsisiyle vurdu
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Olay, Çorlu'nun Kazımiye Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir börekçi dükkanında meydana geldi. Börekçiye giren E.A., içeride kimsenin olmadığını görünce kasaya yönelip, aldığı paraları cebine koymaya başladı. 

Bu sırada elinde börek tepsisiyle gelen işyeri sahibi Osman Kuyu, E.A.'nın hırsızlık yaptığını görünce börek dolu tepsi ile başına vurdu. Börekler yere dökülürken, şüpheli olay yerinden kaçtı. 

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şikayet sonrası E.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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