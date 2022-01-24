Hırsızlar soydukları evi 3 çocuk içerideyken ateşe verdi

Adana’da kimliği belirlenemeyen şüpheliler, müstakil evin birinci katını yağmaladıktan sonra aynı evin zemin katını içeride çocuklar varken yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kundaklanan yerde bulunan çocukları amcaları kurtardı.

IHA
24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:24
Hırsızlar soydukları evi 3 çocuk içerideyken ateşe verdi
Abone Ol google-news

Adana'da Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen şüpheliler, İsa Çağatay’a ait müstakil evin birini katına gelerek evin kapısını kırıp içeri girdi.

İçeri giren şüpheliler evi tamamen dağıttıktan sonra televizyon, para, ziynet eşyaları ve çocuklara ait kumbarayı çaldılar.

Şüpheliler müstakil evin zemin katındaki daireyi içeride 3 çocuk bulunduğu sırada yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı.

İsa Çağatay’ın ağabeyi Ahmet Çağatay, kardeşinin evinden dumanlar yükseldiğini görmesi üzerine içeri girip üç yeğenini kurtardı. Ahmet Çağatay ardından durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İsa Çağatay "Biz kendi halinde esnafız. Benim evime girmişler paramı televizyonumu çalmışlar, bana gelip zulmediyorlar böyle" diyerek gözyaşı döktü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangından alt kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler