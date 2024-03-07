Hırsızlık için girdiği evde eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Suriye uyruklu Emine Muhammed (40), eski kayınvalidesi Zadet Derin'i (74) evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlık için eve girdiği öne sürülen Emine Muhammed tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:47
Hırsızlık için girdiği evde eski kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
Abone Ol google-news

Olay, iki gün önce saat 17.15 sıralarında Seferihisar ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Zadet Derin'in eski gelini Emine Muhammed, hırsızlık amaçlı evine geldi. 

Muhammed, bu sırada sırada Derin'e yakalandı. İkili arasında yaşanan arbede sırasında, Muhammed yanında bulunan bıçakla defalarca Derin'i bıçakladı. Derin, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli evdeki birkaç ziynet eşyasını alarak kaçtı. 

Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Zadet Derin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma evde incelemelerde bulunurken, çevredekilerin de ifadesine başvurdu. Olayı Emine Muhammed'in yaptığını belirleyen jandarma, Ulamış Mahallesi'ndeki evine gitti. 

Gözaltına alınan Emine Muhammed, jandarma karakoluna götürüldü. Burada ifadesi alınan Emine Muhammed, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Emine Muhammed, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


hırsızlık haberleri kayınvalide haberleri öldürme haberleri kasten öldürme haberleri

İlgili Haberler

Hukukçu ve aktris Zerrin Nişancı, kayınvalide Nesrin: Sevgisiz ve bencil

Hukukçu ve aktris Zerrin Nişancı, kayınvalide Nesrin: Sevgisiz ve bencil
Evinde külçe altınlar bulunmuştu: 'Kayınvalidemden kaldı' dedi

Evinde külçe altınlar bulunmuştu: 'Kayınvalidemden kaldı' dedi
İzmir'de 'öğretim görevlisi' vahşeti: Kızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaralayıp intihar etti

İzmir'de 'öğretim görevlisi' vahşeti: Kızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaralayıp intihar etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi: 'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'

Erdoğan isim vermeden Yeniden Refah'a yüklendi: 'Gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz'
Ömer dizisine dahil olan Türkü Su Demirel kimdir?

Ömer dizisine dahil olan Türkü Su Demirel kimdir?
Özgür Özel’den 'İYİ Parti' açıklaması: 'Bizi zafiyete uğrattı…'

Özgür Özel’den 'İYİ Parti' açıklaması: 'Bizi zafiyete uğrattı…'
Fatih Terim Yunanistan’da kupaya gidiyor: Rakibi belli oldu

Fatih Terim Yunanistan’da kupaya gidiyor: Rakibi belli oldu
Türkiye anketinde dikkat çeken ‘Refah’ payı: AKP’deki erime seçimi etkileyecek mi?

Türkiye anketinde dikkat çeken ‘Refah’ payı: AKP’deki erime seçimi etkileyecek mi?
ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!

ABD’de başkan adayları kesinleşti: Cumhuriyetçi Nikki Haley yarıştan çekildi!
Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Ekrem İmamoğlu açıkladı: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Bursa’da TIR kazası: Sürücü hayatını hayatını kaybetti

Bursa’da TIR kazası: Sürücü hayatını hayatını kaybetti