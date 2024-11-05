Hırsızlık şüphelisi 20 kilometrelik takiple yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün ihtara uymadığı otomobil, polis ekipleri tarafından 20 kilometrelik takiple durduruldu. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan sürücü gözaltına alındı.
İlçede devriye görevindeki polis ekipleri, dün gece şüphe üzerine 16 BJZ 017 plakalı otomobili durdurmak istedi.
‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçarken, polis ekipleri de peşine düştü.
Otomobil, 20 kilometrelik takiple durdurulurken, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen sürücü M.M. (22) gözaltına alındı.
Etiketler: #Bursa #hırsızlık #hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- Futbolda pis kokular yükseliyor
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- Hekimlerin istifaları hızlandı
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- AKP'den kayyum için ilk açıklama