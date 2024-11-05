Hırsızlık şüphelisi 20 kilometrelik takiple yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün ihtara uymadığı otomobil, polis ekipleri tarafından 20 kilometrelik takiple durduruldu. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan sürücü gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi 20 kilometrelik takiple yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:41

İlçede devriye görevindeki polis ekipleri, dün gece şüphe üzerine 16 BJZ 017 plakalı otomobili durdurmak istedi.

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçarken, polis ekipleri de peşine düştü.

Otomobil, 20 kilometrelik takiple durdurulurken, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen sürücü M.M. (22) gözaltına alındı.


Etiketler: #Bursa #hırsızlık #hırsız

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