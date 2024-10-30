İstanbul'da 2 milyon liralık musluk hırsızlığı: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:18

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:18

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 6 ay önce polise başvuran G.Y.Y., görevli olduğu inşaattın deposundan piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 265 adet musluğun çalındığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattıkları çalışmada hırsızlık anının güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti. Ekipler, çaldıkları muslukları araca yükleyen şüphelilerin kullandıkları otomobilin plakasına ardından da kimlik bilgilerine ulaştı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan operasyonda daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler Ü.Y. (30), D.B. (27), H.K. (47), R.U. (32) ve E.Ç. (37) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Y., D.B., R.U. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.