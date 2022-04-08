Hırsızlıktan tutuklanan kadınlar, 'engelli' taklidi yapmış

08 Nisan 2022 Cuma, 12:09

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18- 29 Mart’ta Yedi Ocak, Fakıuşağı ve Esenevler mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Binalarda bulunan 122 güvenlik kamerasının kayıtlarını izleyen polis, evlerden ziynet eşyası ve para çalan kadınların 62 suç kaydı bulunan E.Ç., 13 suç kaydı bulunan M.A. ile 5 suç kaydı bulunan B.Ç. olduğunu tespit etti.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN ENGELLİ TAKLİDİ YAPMIŞLAR

Görüntülerde şüphelilerin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için zaman zaman engelli gibi yürümeye çalıştıkları ve her defasında elbiselerini değiştirerek evlere girdikleri belirlendi.

Adresleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ç. ile M.A. tutuklanırken B.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.