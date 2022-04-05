Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: 'Bu şahsın dinle imanla alakası yok'

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde camiye giren hırsız, kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsıza tepki gösteren bir vatandaş, “Çaldığın şeyi satıp da hayrını mı göreceksin? Gidin adam gibi bir yere girin çalışın” dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 11:18

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak’ta bulunan Çalışkan Camii’ne ikindi namazından sonra giren hırsız, imam odasından aldığı pense ve kesici aletle kilitli cami kapısını kırdı. Gözüne kestirdiği dizüstü bilgisayar ile kamera kayıt cihazını çalan şahıs kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.


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