Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: 'Bu şahsın dinle imanla alakası yok'

05 Nisan 2022 Salı, 11:18

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak’ta bulunan Çalışkan Camii’ne ikindi namazından sonra giren hırsız, imam odasından aldığı pense ve kesici aletle kilitli cami kapısını kırdı. Gözüne kestirdiği dizüstü bilgisayar ile kamera kayıt cihazını çalan şahıs kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.



