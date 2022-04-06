Esenyurt'ta hırsızlar iz bırakmamak için ellerine çorap giydi!
Esenyurt'ta, parmak izi bırakmamak için ellerine çorap geçiren 2 hırsız, girdikleri evi darmadağın ettikten sonra 7 bin 500 lira nakit para ile çocuklara ait tableti çaldı. O anlar evde bulunan kameraya yansıdı.
Olay, 3 Nisan Pazar öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan apartmanda yaşandı. Muhammed Gül, eşi ve 2 çocuğu ile gezmek için Silivri’ye gitti. Bu sırada Gül ailesinin çıktığını gören 2 şüpheli, apartmana girdi. 3’üncü kattaki evini bulan hırsızlar, kapıyı kırarak içeri girdi. Parmak izi bırakmamak için ellerine geçirdikleri çoraplarla değerli eşyaları arayan 2 hırsız, daha sonra bebek kamerasını fark etti. Kameranın kayıtta olduğunu anlayan 2 şüpheliden biri, kameranın kablosunu söküp, televizyon ünitesinin arkasına attı. Muhammed Gül’e ait 7 bin 500 lira nakit para ile çocuklara ait tableti çalan hırsızlar daha sonra evden ayrıldı.
EVE GELİNCE ŞOK OLDU
Silivri’den evlerine dönen aile, karşılaştıkları manzara ile şok oldu. İçeri girdiklerinde evin darmadağın edildiğini ve çocuklarına ait bazı oyuncakların da kırıldığını gören Muhammed Gül, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise Muhammed Gül’ün evde yokken çocuklarını izlemek için salonuna yerleştirdiği bebek kamerasına yansıdı.
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