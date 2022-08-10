Hisarcık’ta Tuğçe Kandemir konseri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Şarkıcı Tuğçe Kandemir, sevilen şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

İHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:25
Hisarcık’ta Tuğçe Kandemir konseri
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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahneye çıkan ve en sevilen şarkılarını söyleyen Tuğçe Kandemir’in konserine yoğun ilgi vardı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kandemir, hem coştu hem de coşturdu. Sevilen şarkılarını festivale katılan binlerce hayranı için seslendirirken, hayranları da Kandemir'in şarkılarına hep birlikte eşlik etti.


Konserde Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Tuğçe Kandemir’e gecenin anısına belediye logolu çini tabak hediye etti. 


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