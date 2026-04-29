Hizbullah gerici mevlidinebi etkinliklerini İstanbul, Adana ve Van’da yaptığı mitinglerle tamamladı: Müftü Hizbullah mitingine katıldı!

Gazetemiz Cumhuriyet; 2000’deki Beykoz Operasyonu’nun ardından medrese-vakıf-siyasi parti yapılanmasına geçen Hizbullah terör örgütünün İslamlık elçisinin doğumunun bin 500. yıl dönümü gerekçesiyle 12-26 Nisan tarihleri arasında “Mevlidinebi etkinlikleri” düzenleyeceğini gündeme getirmişti. Örgüt; 12 Nisan’da planladığı Batman ve 19 Nisan’da planladığı Diyarbakır mitinginin ardından önceki gün de eşgüdümlü olarak İstanbul, Adana ve Van’da mitingler düzenledi.

HİZBULLAH’IN BÜTÜN YAPILANMALARI GÖREV ALDI

Miting; Hizbullah’ın MEB yapılanması Peygamber Sevdalıları Platformu/Vakfı (PSP) öncülüğünde, medrese yapılanması İttihadululema ile siyasi ayağı HÜDA PAR’ın desteğiyle gerçekleşti. Alanlarda üstünde “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir” (Kelimeitevhid) yazan “tevhid bayrakları” (hilafet bayrağı) dalgalandırıldı.

İHVANCILIĞIN PROPAGANDASI YAPILDI

İstanbul’da düzenenlen mitingte 8 maddelik bir mesaj okundu. Mesajda; İhvancı Hamas’ın propagandası yapıldı. Mesajda; “HAMAS, İslami Cihad, Gazze halkı ve Mescid–i Aksa murabıtlarının direnişi; bir asırdan fazladır uyutulmaya çalışılan Ümmetin şerefli evlatlarını artık uyandırmıştır. İslâm dini; adalet, sulh ve selâmeti cihana sunan bir âb-ı hayattır. İnsanlığa cesaret ile birlikte merhameti de öğreten Hamaslı mücahitlerin esir takası meselesinde ortaya koydukları yaklaşım, bu yüce ruhun birer yansımasıdır. Aksa Tufanı şehitlerinden İsmail Heniyye, Yahya Sinvar, Muhammed Daif ve dahi tüm şehitler, ümmetin iftiharıdır” denildi. İstanbul’daki mitingte Hizbullah’ın yayın organı “İnzar Dergisi”nin yazarlarından Mehmet Göktaş konuştu.

CUMHURİYET HEDEF ALINDI

Adana’daki mitingte konuşan PSP Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Çelik ise tarihe değinerek, Cumhuriyet’in kazanımlarını yok sayıp; “Dünyanın dörtte üçüne hükmeden Osmanlı’dan kalan bakiye küçücük bir ülke. Oysa bizler dünyanın dörtte üçüne hükmediyorduk. Bir mektupla Fransa’da işlenen bir kötülüğü sonlandırabiliyorduk. Bugün içine düştüğümüz hale bakın” ifadelerini kullandı. Adana’daki mitinge Adana İl Müftüsü Mehmet Taşçı da katıldı ve konuşma yaptı.