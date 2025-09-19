Hizbullah’ın İran sorumlusunun derneği Çözüm Komisyonu’a davet edildi: Komisyona ‘Hizbullah’ desteği

2. Çözüm Süreci kapsamında Meclis’te kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”na Hizbullah desteği de sağlandı. Komisyonun dün gerçekleşen 11. toplantısında Hizbullah’ın medrese yapılanması olan “Alimler ve Medreseler Birliği”nin (İttihadul Ulema) müderris birliği olan “İslami Tebliğ Tedris İlim ve Hareket Adamları Derneği”nin (İTTİHAD) temsilcisi görüş ve önerilerini vermek için katıldı.

BAŞKANLIĞINI HİZBULLAH’IN İRAN SORUMLUSU YAPIYOR

“Alim ve Medreseler Birliği” ve “İslami Tebliğ Tedris İlim ve Hareket Adamları Derneği”nin başkanlığını da Hizbullahçı Enver Kılıçarslan yapıyor. Kılıçarslan’ın 1988-89’da Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun yönergesiyle eşi Cahide Kılıçarslan ile İran’ın Kum kentinde “Hizbullah’ın İran sorumlusu” olarak görev aldığı biliniyor. Kılıçarslan eşiyle birlikte o dönem İran’ın kendilerine ikamet sağladığı “Hüccetiye Medresesi /Kum” adresinde kaldı.

HİZBULLAH İLE MOLLA REJİMİ ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERİ SAĞLIYOR

Cahide Kılıçarslan’ın 2000’de emniyet sorgusunda eşinin “İran’da dini ve askeri eğitim aldığı ve Hizbullah ile rejim arasında bağ kurduğunu” belirtmişti. Enver Kılıçarslan’ın Hizbullah militanlarının daha sonra başlayan eğitim trafiğinin de düzenleyicisi görevini üstlendiği de biliniyor. Kılıçarslan’ın İran’a verdiği mesaj, Hizbullah operasyonlarında ele geçen “görüşme tutanaklarında” şöyle yer alıyordu:

“İran İslam Cumhuriyeti’ne, İslam Devrimi’ne, dini liderlerinize bağlıyız. Bu hususta bizim kadar sadık bir hareket yok. İran tarafından verilecek her görevi yerine getirmeye, her istek ve emrinize hazırız.”

HİZBULLAHÇILIKTAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Kılıçarslan; Şubat 2000’de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

HİZBULLAH DERNEKLERİNİN ÇATI ÖRGÜTÜNÜN BAŞKANLIĞINI YAPIYOR

Komisyonun dünkü toplantısına ise Kılıçarslan yerine derneğin başkan yardımcısı Mehmet Beşir Şimşek katıldı. Şimşek; aynı zamanda Hizbullah’ın arşivlerinin ele geçirildiği ve kurucu elebaşı Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü 17 Şubat 2000'deki “Beykoz Operasyonu”ndan sonra cemaatin “STK’laşma” sürecinde kurulan derneklerin üst platformu “Peygamber Sevdalıları Platformu/Vakfı”nın da başkanlığını da yapıyor.

MEDRESELERİN RESMİ STATÜSÜ İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Komisyonda dinlenen bir diğer kişi ise “Medrese Alimleri Vakfı” (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi oldu. MEDAV’ın amaçları arasında “Maddî sıkıntı çeken medreselere maddi katkı sağlamak” ve “Medrese mezunlarının resmî bir statüye kavuşabilmeleri ve onlara üniversite denkliği verilmesi için gerekli çalışmaları başlatmak” bulunuyor.