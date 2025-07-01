Hizbullah’ın yasadışı medreselerinin yüksek öğretim programının hedefi kız öğrenciler: Hizbullah medreselerine dokunulmuyor!

Türkiye’de gerici yapılar örgün eğitime karşı yasadışı bir şekilde medrese eğitimi düzenlerken, bu yapıların başında ise Hizbullah terör örgütünün medrese yapılanması olan Alimler ve Medreseler Birliği (İttihadul Ulema) geliyor.

Birliğin; ağırlıklı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde ortaöğretim çağındaki çocuklara yönelik sözde dini eğitim veren medreseleri olduğu bilinirken, yüksek öğretime de el attığı ortaya çıktı.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM YAPILANMASI DA KURMUŞLAR

Birlik, medreselerinde eğitim gören kız çocuklarına yönelik “tefsir ve usulü”, “hadis ve usulü”, “akide ve kelam ile fıkıh ve usulü” olmak üzere dört öğretim izlencesi kapsamında Arapça yüksek öğretim veren “İlim İhya Akademi Merkezi” (İHYAM) adlı başka bir dinci/gerici yapılanmayla işbirliği yaptığı öğrenildi. Alimler ve Medreseler Birliği ile İHYAM tarafından dün Batman’daki Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda 30 kız öğrenciye yönelik icazet programı gerçekleştirildi.