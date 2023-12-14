'Hizbullah kadrolaşıyor' haberimize erişim engeli getirildi!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 03:00

Gazetemiz Cumhuriyet, 2 Kasım’da “Hizbullah kadrolaşıyor” manşetiyle Hizbullah terör örgütüne fikri ve eylemsel yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nun yöneticilerinin MEB’de öğretmen olduğunu gündeme getirmişti.

Söz konusu haberde platformun başkan yardımcısı Kenan Çaplık’ın Batman Kültür İlkokulu’nda ve muhasip üye Abdulmenaf Adıyaman’ın da Diyarbakır’ın Eğil ilçesindeki Düzlük İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olduğu gündeme gelmişti. Bununla birlikte haberde platformun yönetim kurulu üyesi Abdulhakim Gültekin’in de Batman Toki Kazım Karabekir Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olduğu da belirtilmişti.

Haberimize, önce 20 Kasım’da erişim engeli getirildi. Erişim engelinin ardından haberde adı geçen Abdulmenaf Adıyaman’ın talebi doğrultusunda Diyarbakır 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından habere “içerik kaldırılması” kararı getirildi.