Hizbullah yine okullara girecek

Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:35

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:35

Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu (PSP), 2012’den beri bakanlığa bağlı okullarda düzenlediği peygamberin yaşamını konu edinen “siyer yarışması” için yeni kayıt sürecini başlattı. “O’nu Oku O’nu Yaşa” sloganıyla düzenlenen yarışmaya; 18 yaş altı çocuklar da dahil olmak üzere her yaştan kişi katılıyor.

SINAV 4 FARKLI YAŞ GRUBUNA UYGULANACAK

Siyer yarışması 4 farklı yaş grubu için farklı kategoride uygulanacak. Buna göre; 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri, 6 ve 7 ile 8’inci sınıf öğrencileri, lise öğrencileri ile 2009 ve sonrası doğumlu olanlar ve tüm yetişkinler olmak üzere düzenlenecek. Platform, sınav için ise 2 kitabı kaynak olarak açıkladı. İki kitapta Hizbullah’a yakın İdeal Eğitim Vakfı’na ait. 4, 5, 6, 7 ve 8. öğrencileri için yazarlığını Hizbut Tahrir’e de yakın olan Feyzullah Zerey’in “En Mükemmel Rehber Hz. Muhammed (Sav)” adlı kitabı belirlendi. Diğer yaş grupları için ise vakfın komisyonunca hazırlanan “Beşir ve Nezir” adlı kitabı okuması istendi.

BİN 300 ÖDÜL DAĞITILACAK

Yarışmaya katılanlara aralarında dizüstü bilgisayar, bisiklet, tablet, akıllı bileklik, drone, teleskop, yarım/çeyrek altın ve kol saatinin de bulunduğu toplamda bin 300 hediye dağıtılacak. Bunların yanı sıra 5 kişiye de umre ödülü verilecek. Sınav kayıt süreci 17 Ocak 2025’te bitecek ve 9 Şubat’ta sınav gercekleştirilecek. ANKARA