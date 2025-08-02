Hizbullahçı babanın El-Kaide ve IŞİD’le bağlantılı oğlu: ‘Şeriat ve savaş’ çağrısıyla yeniden sahnede

Filistin Gazze’deki ablukaya karşı radikal İslamcı örgütler Köklü Değişim ve Tevhid dergilerinin ortak düzenlediği yürüyüşte “ümmet”, “şeriat” ve “İsrail’le savaş çığırtkanlığı” yapıldı. Gözler bu iki örgüte çevrildi.

Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne tehdit oluşturan bu yapılardan Tevhid Dergisi; selefi Halis Bayancuk’un elebaşılığını yaptığı “Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin yayın ve eğitim organı olarak biliniyor. Bayancuk; geçmişte selefi terör örgütleri El-Kaide ve IŞİD bağlantıları nedeniyle cezalar almasına karşın Yargıtay’ın kararıyla önce serbest bırakıldı ve daha sonra tahliye edildi. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; bu kararların ardından Tevhid Dergisi’ne “IŞİD’in Ankara yapılanması” kapsamında operasyon düzenlemişti.

İsrail tarafından Filistin Gazze’ye yönelik uygulanan ablukaya karşı radikal İslamcı gruplar Köklü Değişim ve Tevhid dergileri önceki pazar Ankara’da ortak yürüyüş düzenledi. Ancak yürüyüşte atılan sloganlar ve yapılan basın açıklamasında Gazze yerine “ümmet”, “şeriat” ve “İsrail’le savaş çığırtkanlığı” yapılması dikkat çekerken; polis müdahale yerine izlemekle yetindi. Bu eylemlerin ardından gözler Ankara’nın göbeğinde yüzlerce kişiyle eylem gerçekleştiren bu iki yapıya çevrildi.

HİZBUT TAHRİR KADAR TEHLİKELİ

Gazetemiz Cumhuriyet; söz konusu yapılardan Köklü Değişim Dergisi’ni mercek altına almış; derginin Yargıtay tarafından terör örgütü kabul edilen ve “hilafet devleti” kurmak için mücadele veren Hizbut Tahrir’in yayın organı olduğunu okuyucularına aktardı. Tevhid Dergisi ise en az Hizbut Tahrir gibi laik ve üniter Türkiye Cumhuriyeti açısından tehdit oluşturan selefi bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

HİZBULLAH YÖNETİCİSİNİN OĞLU

Tevhid Dergisi, Ebu Hanzala kod adıyla da bilinen selefi Halis Bayancuk’un elebaşılığını yaptığı “Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin yayın ve eğitim organı olarak biliniyor. Selefi Bayancuk; Hizbullah terör örgütünün ileri gelen isimlerinden Hacı Bayancuk’un oğlu olarak 1984’te Diyarbakır’da doğdu. Hacı Bayancuk; 1981’de terör örgütünün kurucu elebaşısı Hüseyin Velioğlu ile örgütün kurucu şurasında yer aldı. Hacı Bayancuk’un Diyarbakır’da PKK terör örgütüne mensup kişilerin öldürülmesi ve eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilmesinin planlayıcılarından olduğu biliniyor.

2008’DE EL-KAİDE BAĞLANTISI NEDENİYLE TUTUKLANDI

Selefiliğin merkezi Mısır’da dini eğitimler almasının ardından Halis Bayancuk; selefi ideolojisini yaymak için 2007’de Türkiye’de internet siteleri üzerinden ilk örgütlenmesine başladı. Faaliyetlerini dükkan tarzı binalarda ufak mescitler açarak sürdüren Bayancuk’un selefi örgütlenmesine yönelik ilk olarak 2008’de operasyon düzenlendi ve selefi silahlı terör örgütü El-Kaide bağlantısı iddiasıyla tutuklandı. Bayancuk, 2010’da İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından El-Kaide üyesi olması suçuyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ MAHKEME KARARINA KARŞIN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkemenin kararının ardından Bayancuk, kararı temyize gönderdi. Yargıtay 16. Ağır Ceza Dairesi, 2017 tarihli kararıyla yerel mahkeme hükmünü Bayancuk aleyhinde bozdu. Bozma kararı ardından dosya Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülmeye devam etti. Bu mahkemede yargılama sürerken, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi de Bayancuk’a IŞİD kapsamında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu gelişmelerin ardından Yargıtay 5. Ceza Dairesi iki dosyayı birleştirdi ve söz konusu ceza onandı. Ancak Bayancuk 2021’de Yargıtay’ca “kaçma şüphesi bulunmadığı” kararıyla tahliye edildi. Bayancuk, Haziran 2023’te ise tahliye edildi.

YARGIYA MEYDAN OKUMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 27 Şubat 2024’te Tevhid Dergisi’ne “IŞİD’in Ankara yapılanması” suçlamasıyla sabah operayonu düzenlendi ve kadınların da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Tevhid Dergisi’nden söz konusu operasyonlara ilişkin; “Dergimize yöneltilen IŞİD isnadının bir iftiradan ibaret olduğu bilinen bir gerçektir” açıklaması geldi. Bayancuk ise gözaltılara ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu: “Sisteme göre suçluyuz; zira insanları Allah’a kul olmaya, şirkten ve tağuttan uzak durmaya davet ediyoruz. Amasız, fakatsız, lakinsiz İslam ahkamıyla yönetilmek istiyoruz. Allah’a isyan eden düzene teslim olmuyor, ne yaparlarsa yapsınlar yolumuzdan dönmüyoruz. Şayet bunlar birer suçsa, biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Siz de zulmetmeye devam edin. Biz tevhidimiz ve adil şahitliğimizle abad olmayı umuyoruz. Umulur ki sizler de zulmünüzle abad olursunuz.” Ancak söz konusu 20 kişi 1 Mart 2024'te adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kişilerin arasında Bayancuk da vardı.

ÖRGÜTLENMEYE ÇOCUKLARDAN BAŞLIYORLAR

Tevhid ve Sünnet Cemaati; Tevhid Derigisi ve kitapevi ile bu ismi taşıyan sosyal medya araçları üzerinden oluşturduğu yazılı ve görsel içeriklerle selefi - cihatçı politikalarını yayarken, başta “ribat” adıyla açtığı çocuk okulları (sıbyan mektepleri), mescitler ve dergi binaları üzerinden de örgütlenmesini sürdürüyor. Bayancuk’un başta Hizbut Tahrir ve Hizbullah olmak üzere birçok yurtiçi ve yurtdışı cemaatle de eylem ortaklığı bulunuyor.