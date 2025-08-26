Hizbut Tahrir, işbirliği kapsamında Hizbullah’ı yakın markaja aldı: Okkan’ın katiliyle görüştüler

Hilafet devleti kurmak için faaliyet yürüten Hizbut Tahrir’in Türkiye kolu Köklü Değişim Dergisi; diğer gerici yapılar ve kişilerle işbirliği amacıyla başlattığı görüşmeler kapsamında eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilişinin “talimatçısı” olan Hizbullahçı Mehmet Beşir Varol’la (Kod adı Molla Mizgin) görüştü. Dergi ayrıca 1997’de Gaziantep’te bombalı saldırı olayını gerçekleştiren “Vasat cemaati”nin elebaşısı Şahımerdan Sarı’yla da bir araya geldi.

Yargıtay’ca terör örgütü kabul edilen ve “hilafet devleti” kurmak amacıyla 40 farklı ülkede faaliyet yürüten Filistin merkezli Hizbut Tahrir’in Türkiye kolu Köklü Değişim Dergisi, Türkiye’deki faaliyetlerini diğer tarikat ve cemaatlerle işbirliğine giderek arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda dergi, Filistin’in Gazze kentine “destek” gündemiyle başlattığı diğer gerici yapılar ve kişilerle görüşme trafiğini sürdürüyor.

HİLAFETÇİLERLE YAKIN TEMASLAR ARTTIRILDI

Bu kapsamda önceki günlerde derginin; IŞİD ve el-Kaide bağlantılı “Ebu Hanzala” kod adlı Tevhid Dergisi Grubu elebaşısı Halis Bayancuk ile “6 yaşındaki çocuk evlenebilir” görüşüyle bilinen Nurettin Yıldız’ı ziyaret etmesi dikkat çekmişti. “Hilafetçilik” görüşleriyle ön plana çıkan Bayancuk ve Yıldız’la görüşmelerine ilişkin dergiden; “Görüşmelerde Gazze’de devam eden işgal ve soykırımın durdurulması için Müslümanların ortak söylemler geliştirmesi ve birlikte hareket etmelerinin gerekliliğine dair vurgular yapıldı” açıklaması yapılmıştı.

TERÖR OLAYLARINA KARIŞAN ‘HOCALARLA’ GÖRÜŞTÜLER

Dergi söz konusu görüşme trafiği kapsamında 23 Ağustos’ta Hizbullah terör örgütünün kurucu elebaşısı Hüseyin Velioğlu’nun danışmanlarından ve eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın katledilişinin “talimatçısı” olan “Molla Mizgin” kod adlı Mehmet Beşir Varol’la görüştü. Dergi aynı gün; 1997’de Gaziantep kitap fuarında İncil basım ve dağıtımı yapan “Müjde Yayınevi”ne gerçekleştirilen bombalı saldırı olayında, saldırıyı gerçekleştiren “Vasat cemaati”nin elebaşısı olarak yargılanan ve 10 yıl hapis yatan Şahımerdan Sarı’yla da bir araya geldi.

2 DAVADAN CEZA ALDI SADECE 4 YIL YATTI

Hizbullahçı Varol, “Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun şehit edilmesi eyleminin talimatını verdiği gerekçesiyle” 2007’de yargılandı ve 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Ardından 2009’da tamamlanan “Hizbullah Ana Davası”nda da “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mevcut anayasal düzenini silah zoruyla yıkarak yerine şeri esaslara dayalı İslam devleti kurmayı amaçlama suçundan” müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2011’de serbest bırakıldı.

HİZBULLAH’A YAKIN MARKAJ

Dergi söz konusu görüşmeler kapsamında daha önce de Hizbullah’ın yayın organları Rehber TV ile Doğruhaber gazetesi ile Hizbullah’ın medreselerine erzak ve kıyafet toplamasına aracılık eden Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı’nı ziyaret etmişti. ANKARA