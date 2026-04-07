Hizbuttahrir, 'Gazze' kılıfıyla yine hilafet gösterileri düzenledi: Hilafet devleti için dua okundu

Yargıtay'ca terör örgütü kabul edilen Hizbuttahrir, Türkiye'de hilafet propagandasını sürdürüyor. Örgüt; geçen hafta sonu Türkiye propaganda yapılanması Köklü Değişim Dergisi aracılığıyla 10 farklı kentte eşgüdümlü olarak Gazze gündemiyle eylem düzenledi.

'TEK ÜMMET, TEK DEVLET'

Hizbuttahrir; 3 Nisan'da Mersin'de; 5 Nisan'da da Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli’de "Aksa’yı Kurtarın! ABD’ye Karşı Durun" başlığıyla eylem düzenledi. Eylemlerde; "Tevhid bayrağı" açılırken, "Ordular Aksa’ya”, “Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm; hilafet”, “Kürecik, İncirlik, ne bu rezillik” sloganları atıldı.

HİLAFETLİK İÇİN DUA

Eylemler kapsamında basın açıklaması da düzenlendi. Açıklamada; İslamlık ülkelerinde siyasi irade eksikliği olduğu ileri sürülerek, Müslümanların "Raşidihilafet" (4 halife) Devleti altında birleşmesi gerektiği savunuldu. Açıklamaların sonunda; "Allah’ım, yeniden Nübüvvet metodu üzere İkinci Raşidihilafet Devletini kurmayı bizlere nasip eyle. Raşidihilafet'in ordularıyla Kudüs’ümüzü, Mescidiaksa’ mızı ve sair beldelerimizi yeniden geri almayı bizlere nasip eyle. Bizlere Mescidiaksa’da Raşid bir halifenin arkasında namaz kılmayı nasip eyle" duası okundu.

HAMAS'LI İSİM DE KONUŞTU

İstanbul'daki eylemde ise açıklamanın ardından Filistinli cihatçı örgüt HAMAS'ın yetkililerinden Talal Nassar konuştu.