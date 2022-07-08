Hızını alamayan otomobil, kavşakta direğe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kastamonu’da Doğu Çevre Yolundan seyir halinde olan otomobil, Hacıbey kavşağında hızını alamayınca refüjdeki betonarme elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Sinop’un Boyabat ilçesine seyir halindeki Ahmet E. idaresindeki 42 P 7807 plakalı otomobil, Kastamonu’ya geldiği sırada Doğu Çevre Yolundan Hacıbey kavşağına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki betonarme elektrik direğine çarptı.
Aracın hızı ve çarpmanın etkisiyle betonarme elektrik direği dibinden kırılarak yarı kadar yıkıldı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet E. (74) ile araçta yolcu olarak bulunan Murat Karataş (75), Talip K. (37) ve Emrullah U. (46) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Murat Karataş, tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından elektrik direğinin yıkılması sebebiyle Doğu Çevre Yolu araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca elektriklerin kesilmesiyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesine de akım verilemiyor. Ekipler, yıkılan elektrik direğini tamir edebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca trafik ekipleri de, kavşakta güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Video Haberler
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- 'Fahrettin Koca’nın üç parmağı kırılmış'
- 'Öldürmez misin, dövmez misin!'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Johnson'ın yerine geçecek en güçlü aday kim?
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- 'Herkes sıkı dursun!'