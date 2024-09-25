Hızla kaldırıma dalan otomobil 15 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde otomobilin hızla kaldırıma dalarak çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Feci olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Hızla kaldırıma dalan otomobil 15 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:20

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi’nde 35 RKB 01 plakalı aracıyla seyir halinde olan A.K., önündeki beyaz otomobili sollamak için ters şeride geçti. Karşı yönden gelen araçları görünce yeniden kendi şeridine dönmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma daldı.

Otomobil, kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Muharrem Can Özel’e hızla çarparak havaya fırlattı. Yere düşen çocuk ağır yaralandı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Muharrem Can Özel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla kaldırıma dalarak çocuğa çarpması ve havaya fırlatması, çocuğun yere düşmesi ve otomobilin hızla yoluna devam etmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #amasya

İlgili Haberler

Amasya'da motosiklet kazası: 15 yaşındaki çocuk ağır yarandı

Amasya'da motosiklet kazası: 15 yaşındaki çocuk ağır yarandı
Amasya'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Amasya'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Amasya’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Amasya’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler