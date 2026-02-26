Hızlı tren inşaatında iş cinayeti: 19 yaşındaki işçi Berat Yüzen hayatını kaybetti

Kaza, Caberburhan Mahallesi mevkiinde bulunan T-10 Tüneli'nde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İzmir-Ankara Hızlı Tren hattı yapım çalışmalarında iş makinesi (robot) kullanan Berat Yüzen'in kontrolündeki iş makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen makinenin kabininde sıkışan genç operatör olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüzen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Berat Yüzen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Adana nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yüzen'in cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.